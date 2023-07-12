ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Суверенная авиационная промышленность для России важнее, чем возможные издержки на производство, поэтому государство продолжит субсидировать отрасль, заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

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"Для России с ее территориями суверенный авиапром важнее, чем возможные издержки, с этим связанные. Поэтому будем субсидировать, будем делать не очень рыночную конструкцию, зато мы будем летать… А потом уже будем выходить на экспорт и заниматься издержками. Это осознанное решение, потому что других вариантов нет", — сказал он, выступая на выставке "Иннопром-2023".

Осьмаков отметил, что таких сфер в России довольно много — например, кораблестроение или малотоннажная и среднетоннажная химия.

"Наша задача — это обеспечение технологического суверенитета разными способами", — подчеркнул он.

При этом, по словам первого замминистра, в сфере импортозамещения и суверенитета нужно искать баланс, поскольку главное — это не просто "сделать гвоздь или железку в России", а иметь компетенции для производства.