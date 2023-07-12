МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлоту" надо доводить до конца все свои технические требования к самолетам, связанные с качеством производства бортов, и учитывать обратную связь от пассажиров, сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Группа "Аэрофлот" повысила прогноз по перевозкам пассажиров на 2023 год

В среду он встретился с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

"Очень важно, чтобы "Аэрофлот", который является крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолётов. И ещё чтобы учитывалась обратная связь, о которой нам говорит президент, а от пассажиров она и есть самая главная обратная связь. Комфорт, сервис, который "Аэрофлот" традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве отечественных самолётов", — заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что снижение зависимости российских авиакомпаний — это важнейшее направление сегодня, и все необходимые решения для этого приняты. "Мы сформировали государственный заказ на отечественные самолёты до 2030 года. Линейка выстроена, идёт процесс импортозамещения агрегатов, узлов и систем, которые создавались в кооперации со странами, с которыми сейчас мы прекратили контрактные отношения", — продолжил Мишустин.

Он напомнил, что при поддержке президента России Владимира Путина принято решение об увеличении объёма производства Ту-214 в количестве 20 самолётов в год. "И на это направили 42 миллиарда из Фонда национального благосостояния плюс кредитная поддержка "Ростеха" и ОАК", — уточнил премьер-министр.