МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Аэрофлот" планирует перевезти 1,9 миллиона пассажиров в рамках программы "плоских" тарифов в 2023 году, из них 1,4 миллиона — на дальневосточном направлении, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский. Группа "Аэрофлот" повысила прогноз по перевозкам пассажиров на 2023 год

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в среду провел встречу с Александровским. Ряд вопросов встречи касался субсидий и тарифов на пассажироперевозки.

"В части наших обязательств по перевозке по "плоским" тарифам. Программа по-прежнему поддерживается, объёмы значительные: всего в этом году мы планируем перевезти 1,9 миллиона пассажиров, из них 1,4 миллиона пассажиров — это Дальний Восток", — сообщил глава "Аэрофлота".

Он добавил, что на текущий момент уже совершены 800 тысяч бронирований. "Размер субсидии — 7,4 миллиарда рублей. Это цифра тоже очень значительная с точки зрения поддержки государства по перевозке для жителей на Дальний Восток", — добавил Александровский.

"Аэрофлот", помимо субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов — с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Программа распространяется на перелеты на Дальний Восток и в Калининград.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.