МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Производитель из столицы разработал первый в России электромотоцикл Aurus Merlon, запуск серийного производства запланирован на начало 2024 года, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. "Автотор" планирует произвести тысячу электромобилей китайских брендов

"Предприятие "НАМИ" первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов. Сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования, запуск в серийное производство запланирован на начало 2024 года", — приводятся его слова на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что электромотоцикл можно эксплуатировать при отрицательных температурах — до минус 25 градусов, он оснащен подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью, функцией быстрой зарядки. На одной зарядке средство передвижения может проехать около 200 километров.