МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Студенты из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения придумали уникальный дрон, который позволяет оперативно заменить одни комплектующие на другие, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Над Курском сбили беспилотник

Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали универсальный дрон, к которому можно будет подсоединять различные модули в зависимости от задач, которые перед ним стоят", — сообщили в НТИ.

К нему можно будет присоединить различные модули и подсистемы, как на универсальной плате внутри, так и в разъёмы на корпусе снаружи. Это могут быть, например, разные виды камер, прожекторы для ночного поиска, динамики для оповещения. Дрон может управляться как с пульта управления, так и с переносного терминала или ноутбука.

Такая платформа дает возможность при минимальных изменениях технического процесса создавать разные категории дронов. Беспилотник можно использовать как самостоятельную единицу и как систему из группы других дронов, выполняющих необходимые задачи по поиску, сканированию местности, патрулированию заданной области, сопровождения.

"Уникальность дрона заключается в его специальной платформе для установки комплектующих и их быстрой замены. Это упростит производство и ремонт дрона, в отличие от большинства других беспилотников, где все завязано на одной плате и которым нужен специализированный сервис в случае поломки", — объяснили в НТИ.