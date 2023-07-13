МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток в аэропорту Владивостока за первое полугодие 2023 года превысил 1,078 миллиона пассажиров, что на 29% больше результата января-июня 2022 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. Аэропорт Сочи объявил о запуске полетов в Тбилиси

"По итогам первого полугодия 2023 года пассажиропоток международного аэропорта Владивосток вырос на 29% по сравнению с прошлым годом и превысил 1,078 миллиона пассажиров. В период с января по июнь на внутренних авиалиниях было обслужено 995 тысяч пассажиров, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост числа пассажиров отмечается на рейсах в Москву, Екатеринбург и Южно-Сахалинск. На международных авиалиниях с начала года было обслужено 84 тысячи пассажиров", — говорится в сообщении пресс-службы.

Рост относительно прошлогодних результатов наблюдался и в июне. Всего через аэропорт прошли почти 240 тысяч человек, что на 17% больше, чем в июне предыдущего года. Большая часть потока — 229 тысяч человек — пришлась на внутренние рейсы, быстрее всего росла популярность маршрутов Владивосток — Новосибирск и Владивосток — Иркутск.

На международных рейсах за месяц обслужили чуть более девяти тысяч пассажиров. Из аэропорта можно улететь в Пекин, Харбин, Ташкент и на Пхукет, а в июле планируется возобновить полеты в Бангкок, отметили в пресс-службе аэропорта.