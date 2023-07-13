ТЕГЕРАН, 13 июл — ПРАЙМ. Российская сторона сможет использовать иранскую территорию, ее железнодорожную и портовую инфраструктуру в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" для транзита своего зерна и другой продукции, заявил РИА Новости депутат иранского парламента Забихолла Азами Сардуи. Иран увеличит добычу нефти и газа, заявил глава Миннефти

"Учитывая маршрут МТК "Север-Юг" и железнодорожные сети стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также железную дорогу в Иране, которая идет с северных провинций страны до южного морского порта Чабахар… можно быть уверенным, что в будущем этот коридор станет отличным маршрутом для перевозки российского зерна… В перспективе Иран может стать коридором для транспортировки российской продукции, причем не только зерна, но и многих иных продуктов, которые России легче транспортировать через юг", — сказал иранский депутат.

Он также подчеркнул, что такой маршрут через Иран — морской и железнодорожный — намного дешевле, по этой причине Тегеран рекомендует Москве как можно скорее завершить строительство оставшегося отрезка ж/д Решт-Астара в рамках коридора "Север-Юг" для скорейшего запуска поставок своих товаров.

"Продление или невозобновление сделки по зерну между Россией и Украиной не повлияет на рынок пшеницы в Иране, так как мы близки к уровню полного самообеспечения производством пшеницы… Производство зерна достигло очень хороших цифр… поэтому количество, которое нам еще необходимо, может даже не превышать 2 миллионов тонн", — добавил иранский чиновник.

По его словам, стратегические запасы пшеницы в Иране на данный момент практически достигают установленных объемов, однако в случае дефицита пшеницы в стране Тегеран сможет компенсировать его, закупив необходимые объемы пшеницы у стран ЕАЭС, в том числе и у России.

МТК "Север-Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" — Решт-Астара в Иране.