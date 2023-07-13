С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания Air Algerie откроет с 27 июля рейсы из Санкт-Петербурга в Алжир, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). АТОР оценил доступность бизнес-класса на рейсах в Турцию

"С 27 июля из аэропорта "Пулково" впервые запускаются прямые рейсы в Алжир. Авиакомпания Air Algerie будет выполнять перелеты три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

Отмечается, что благодаря удобным стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 75 направлений в Европе, а также странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.

Аэропорт "Пулково" занимает второе место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. В 2022 году Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров.