МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Грузооборот на юге России за первое полугодие текущего года увеличился на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,6 миллиона тонн, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Вьетнам получил первый груз СПГ, пишет СМИ

"Грузооборот на юге за первое полугодие 2023 года увеличился на 38,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 9,6 миллиона тонн. На Дальнем Востоке, в свою очередь, с начала года оформлено 104 миллиона тонн грузов, прирост составил 13%", — говорится в сообщении.

Согласно приведенным временно исполняющим обязанности главы ведомства Русланом Давыдовым данным, грузооборот в автомобильных пунктах пропуска Дальнего Востока вырос в 2,6 раза. Он отметил, что благодаря оперативно принятым мерам ситуация в этом году значительно улучшилась, очереди на всех пунктах пропуска, включая Забайкальск, отсутствуют.

Подчеркивается, что ФТС уделяет отдельное внимание содействию развития международной торговли в условиях глобального разворота на восток и юг. В этом вопросе ее ключевая задача — поддержание высокой работоспособности в пунктах пропуска, на которые приходится максимальная нагрузка.

Давыдов также подчеркнул, что служба постоянно работает над качеством таможенного администрирования и снижением конфликтного потенциала. "По сравнению с первым полугодием 2022 года число исков к таможне снизилось на 12% с одновременным увеличением числа жалоб на 11%. Больше вопросов решается до обращения в суд. В абсолютных цифрах это около 7 тысяч обращений на 1,94 миллиона оформленных в 2023 году деклараций — всего 0,36% деклараций оспариваются бизнесом", — уточнил он.

Перечисления ФТС в бюджет РФ за первое полугодие 2023 года составили 2,867 триллиона рублей, снизившись на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.