МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет российские аэропорты и авиакомпании по вопросу цен на авиабилеты в РФ, сообщает ведомство. ФАС отметила снижение внебиржевых цен на энергетический уголь в России

"ФАС России и ее территориальные органы совместно с Генеральной Прокуратурой РФ проводят проверки российских авиакомпаний и аэропортов. Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", — говорится в сообщении.

В проверке, как уточняется, также участвуют территориальные управления ФАС России. Так, в настоящее время проверочные мероприятия проходят в городе Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.

"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования", — отмечает ведомство.

Совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев в опубликованном в четверг интервью РБК высказал мнение, что цены на авиабилеты в России в 2023 году могут вырасти на внутренних рейсах на 15-20%, а на международных рост может составить до 40%. После этого замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что прогноз возможного роста цен на авиабилеты в России на величину до 40% не имеет под собой оснований, меры господдержки и условия на рынке позволяют сохранить доступные цены.