МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пассажирский поезд "Ночной экспресс" планируется запустить между Москвой и Санкт-Петербургом, его корпус выкрашен в черный цвет с золотистыми созвездиями и месяцем, заметило РИА Новости на сайте частной железнодорожной компании "Тверской экспресс". РЖД запустят новый туристический поезд на Дальнем Востоке

"В июле 2023 года компания "Тверской экспресс" запускает новый уникальный поезд под интригующим названием "Ночной экспресс", — пишет компания.

Отмечается, что, кроме экстраординарной окраски, поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые "позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде".

"Тверской экспресс" — частная железнодорожная пассажирская компания, созданная в 2003 году. У нее есть поезд "Мегаполис", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербург.