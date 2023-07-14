Между Москвой и Санкт-Петербургом пустят черный "Ночной экспресс"
Черный "Ночной экспресс" с созвездиями и месяцем пустят между Москвой и Санкт-Петербургом
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пассажирский поезд "Ночной экспресс" планируется запустить между Москвой и Санкт-Петербургом, его корпус выкрашен в черный цвет с золотистыми созвездиями и месяцем, заметило РИА Новости на сайте частной железнодорожной компании "Тверской экспресс".
"В июле 2023 года компания "Тверской экспресс" запускает новый уникальный поезд под интригующим названием "Ночной экспресс", — пишет компания.
Отмечается, что, кроме экстраординарной окраски, поезд "Ночной экспресс" отличается сдержанным внутренним лаунж-дизайном, премиальным постельным бельем и принадлежностями, которые "позволят пассажирам почувствовать атмосферу спокойствия и непринужденности в поезде".
"Тверской экспресс" — частная железнодорожная пассажирская компания, созданная в 2003 году. У нее есть поезд "Мегаполис", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербург.