МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международный логистический оператор СДЭК планирует запустить сервис супер срочных доставок в течение суток по России с одной из крупнейших авиакомпаний, рассказала РИА Новости руководитель отдела магистральных авиаперевозок компании Ульяна Бурова. "Почта России" возобновила прием экспресс-доставки в некоторые страны

"Сейчас у нас в планах с одной из самых крупных авиакомпаний России совместный проект по супер срочной доставке грузов. На первое время мы реализуем пилот на 5 городов по доставке в течение суток, в зависимости от часовых поясов, конечно. Такая доставка будет сравнима с тем, что вы передали пассажиру самолета то, что вам нужно передать срочно", — заявила она.

Уточнив, что в рамках такой доставки груз заберут, привезут и доставят "прямо в руки", однако авиакомпанию-партнера и пилотные города компания пока не раскрыла.

"Сейчас у нас такой портфель тарифов, по которому любая компания, любой человек может выбрать подходящие параметры доставки: кто-то может подождать один день, а кому-то всегда нужно срочно. Кто-то не думает вообще о цене, главное, чтобы это было завтра, и для таких людей есть "быстрые" тарифы", — добавила Бурова.

СДЭК — международный оператор экспресс-доставки, насчитывающий более 4 300 пунктов выдачи заказов в 31 стране мира. Из них свыше 3 800 находятся в России. Ежедневно компания доставляет более 400 тысяч посылок, а ее услугами пользуются более 10 миллионов активных клиентов.