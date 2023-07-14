МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне вырос на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,3 миллиона человек, в том числе флагманская авиакомпания увеличила перевозки на 15,3%, следует из сообщения компании.

"Ключевые результаты группы "Аэрофлот" в июне 2023 года: общий объем перевозок составил 4,3 миллиона пассажиров, увеличившись на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На внутренних линиях перевезено 3,6 миллиона пассажиров, что на 4,0% выше 2022 года, на международных линиях перевезено 794,3 тысячи пассажиров, рост в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — говорится в сообщении.

"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,3 миллиона пассажиров, на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пассажирооборот "Аэрофлота" увеличился на 22,8%", — также отметила компания.