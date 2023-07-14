МИНСК, 14 июл — ПРАЙМ. Ситуация с пропуском грузопотока через границу со странами Евросоюза остается сложной из-за неритмичной работы контрольных служб сопредельных стран и закрытия ряда пропускных пунктов, заявили в государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии. В России и Белоруссии поддержали идею бренда Союзного государства

На сайте ведомства сообщается, что эффективность деятельности белорусской таможни в условиях санкционного давления обсудили участники заседания коллегии ГТК, в которой помимо работников комитета приняли участие заместитель госсекретаря совбеза Белоруссии Александр Неверовский, председатель погранкомитета Белоруссии Константин Молостов, заместитель руководителя ФТС России Олег Губайдулин.

"Ситуация на таможенной границе по грузопотокам и неритмичной работе сопредельных стран в условиях закрытия ряда пунктов пропуска остается сложной", — говорится в сообщении.

Председатель ГТК Владимир Орловский отметил, что в этих условиях стоит задача "создать максимально комфортные условия для отечественных субъектов хозяйствования в проведении экспортно-импортных операций, а также для перевозчиков и граждан, пересекающих границу". "Мы с ней справляемся", — сказал он.

По информации комитета, совершенствуются зоны ожидания пунктов пропуска, продолжается работа по модернизации таможенной инфраструктуры, отлажены механизмы по перецепке авто и перегрузке товаров, 20 специально установленных мест вблизи границы оборудованы всем необходимым для проведения таких операций. Также выстроена система применения навигационных пломб как для обеспечения безопасности, так и содействия осуществлению внешнеэкономической деятельности бизнесом. Белоруссия и Россия заявили о приоритете интеграции для промпредприятий

На коллегии обсуждены результаты работы по наполнению доходной части бюджета, обеспечение нацбезопасности, ее экономической составляющей в свете новых вызовов и угроз, создание условий для пересечения таможенной границы, проведения таможенного контроля. Там также говорилось, что усовершенствованы методы пресечения противоправной деятельности, смещен акцент на проведение целенаправленных специальных мероприятий силами мобильных групп. "Существующие вызовы и угрозы не позволяют действовать размеренно, поэтому готовность к обеспечению безопасности нашей страны должна быть ежеминутная, а решения — грамотные и своевременные", — подчеркивается в сообщении.

Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работают лишь один КПП для грузового транспорта и один — для легкового. По данным погранкомитета на утро пятницы, только в зоне ожидания в пунктах пропуска и непосредственно у них выезда из Белоруссии в ЕС ожидают не менее 955 фур.