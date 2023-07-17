ТАМАНЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Железнодорожная часть Крымского моста функционирует полноценно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин поручил организовать движение транспорта на крымском направлении

"Железнодорожная часть (Крымского моста — ред.) полноценно работает, уже перевозит пассажиров и грузы", — сказал он в видеообращении, предоставленном журналистам его пресс-службой.

По словам Хуснуллина, строители приступили к обследованию моста после теракта, сроки его восстановления будут понятны к вечеру.

Он также добавил, что после теракта принят ряд решений по организации проезда по территории новых регионов, в том числе ускорен проход на КПП в Ростовской области, а также будут приняты дополнительные меры безопасности.

Он также сообщил, что провел правкомиссию по ликвидации ЧС на Крымском мосту.

"Приняты ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности", — сказал он.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.