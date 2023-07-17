МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крыму, могут продолжить путь на поезде, оставив машины у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская, сообщает Минтранс РФ. В АТОР назвали долю туристов, которые едут в Крым на своем транспорте

"Пассажиры, которые отправились на личном транспорте в сторону Крымского полуострова, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская", — сообщает ведомство.

Ранее "Гранд Сервис Экспресс" сообщил, что по маршруту Анапа – Керчь и обратно добавлена дополнительная пара пригородных поездов.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 мск оно было возобновлено.