МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Всего 12 поездов задерживаются в настоящее время на сообщении с Крымским полуостровом: восемь — в Крым и четыре — из Крыма, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". Хуснуллин рассказал о работе Крымского моста после ЧП

"Обновленная информация о задержках поездов по состоянию на 12.30. В Крым: поезд №396 "Волгоград — Симферополь"… №174 "Москва – Евпатория"… поезд № 99 "Ростов — Симферополь"… поезд №177"Москва — Симферополь"… поезд №028 "Москва – Симферополь"… поезд №179 "СПб — Евпатория"… поезд №184 "Мурманск-Севастополь" с прицепной группой "Архангельск/Обозерская – Севастополь"… поезд №175"Москва — Симферополь"… Из Крыма: поезд №178 "Симферополь — Москва"… поезд №092 "Севастополь — Москва"… поезд №176 "Симферополь — Москва"… поезд №183 "Севастополь-Мурманск" с прицепной группой "Севастополь-Архангельск/Обозерская", — сообщает перевозчик.

Задержки, по данным перевозчика, по состоянию на 12.30 составляли от 1 до более 5 часов.

"Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", — говорят в "Гранд Сервис Экспресс".

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 мск оно было возобновлено.