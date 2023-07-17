СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, легковые машины едут по сухопутному коридору, сообщает министерство транспорта Крыма. Хуснуллин рассказал о работе Крымского моста после ЧП

"По состоянию на 13.00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", — сказано в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.