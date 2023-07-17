Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт
Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, легковые машины едут по сухопутному коридору, сообщает министерство транспорта Крыма.
"По состоянию на 13.00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", — сказано в сообщении.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.