МОСКВА, 7 июл — МОСКВА. Один пролет автодорожного полотна Крымского моста разрушен и будет демонтирован, второй пролет смещен, но в целом находится на опоре, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин проводит совещание по ситуации на Крымском мосту

"Движение по автомобильной части пока приостановлено, по итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с другой стороны по направлению в Керчь поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он находится на опоре", — сказал Хуснуллин.

Движение по альтернативному маршруту в объезд Крымского моста через новые регионы России возможно круглосуточно, все необходимые для этого меры приняты, заявил вице-премьер России. Приняты решения по организации движения по сухопутному маршруту через новые регионы, проезд доступен без проверки документов при выезде из Крыма и Ростовской области.

Металлические конструкции для восстановления Крымского мосту уже начали готовить, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, для работ на мосту уже мобилизованы строители и проектировщики. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

"Уже начали изготавливать металлические конструкции на заводе в Воронеже, уже готовим оборудование и технику", — сказал Хуснуллин журналистам.

Подходы плавучими кранами к поврежденной части Крымского моста невозможны, придется построить временный мост для проведения работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Предварительно понимаем, что придется 250 метров погонных построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью", — отметил Хуснуллин на совещании.

По словам вице-премьера, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. В Ростове проводится комплектация специальных сооружений для сборки площадок и пролетных строений.