МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Черноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН. Страхование кораблей России не изменится после отказа от зерновой сделки

Сама инициатива, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.

Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Вместе с прекращением функционирования черноморской зерновой инициативы Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим "временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

Кроме того, было принято решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон и который занимался инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины.

При этом российские власти не исключили вероятности восстановления инициативы: объявив о прекращении действия "зерновой сделки", Москва в то же время призвала Запад задуматься над выполнением своих обязательств и изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия.

Условием для восстановления сделки, согласно заявлению министерства иностранных дел, является достижение конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений.

То же самое озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия незамедлительно вернется к реализации черноморской инициативы, как только будет выполнена российская часть договоренностей в Стамбуле.

МИД России после решения о прекращении работы "зерновой сделки" предложил западным странам "проявить солидарность" с Киевом и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.

РЕАКЦИЯ ТУРЦИИ, УКРАИНЫ И ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение "зерновой сделки". Зерновая отрасль России понесла потери из-за выхода из зерновой сделки

По его словам, сделка вошла в историю как дипломатическая победа, а в ее рамках было поставлено более 33 миллионов тонн продукции, благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах.

Эрдоган также анонсировал переговоры глав МИД Турции и РФ Хакана Фидана и Сергея Лаврова.

Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь Зеленского Украины Сергей Никифоров.

Заявление России о прекращении "зерновой сделки", по словам Зеленского, предполагает, что РФ "расторгает свои договоренности с генсеком ООН Гутеррешем и президентом Турции Эрдоганом", а не с Украиной, поскольку у Киева "не было никаких договоренностей" с Москвой.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с возникшей ситуацией, отметив, что российское решение "нанесет удар по нуждающимся повсюду".

ООН продолжит добиваться обеспечения доступа на мировые рынки для российского и украинского продовольствия и удобрений, добавил Гутерреш.

В МОСКВЕ УКАЗАЛИ НА САБОТИРОВАНИЕ

Пресс-секретарь президента РФ отверг взаимосвязь решения по "зерновой сделке" с терактом на Крымском мосту, который произошел в день объявления Москвой своих шагов по черноморской инициативе. МИД Британии призвал Россию возобновить зерновую сделку, сообщили СМИ

В Москве, как заявило министерство иностранных дел России, сочли, что Стамбульские договоренности, куда входят как "зерновая сделка", так и меморандум РФ – ООН, были "саботированы".

Меморандум не заработал: из пяти предусмотренных меморандумом "системных задач" не выполнено ни одной, отметили в МИД РФ.

Задачи включают "переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; поставки запчастей; разблокирование транспортной логистики и страхования; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" (участок был подорван 5 июня) и "разморозка" активов российских компаний.

Кроме того, МИД РФ указал на "коммерциализацию изначально гуманитарной инициативы", а также на тот факт, что продукция в рамках черноморской инициативы была отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС, а не в бедные страны.

Незадолго до истечения срока действия черноморской инициативы Координационный центр ООН заявил, что беднейшие страны и страны с доходом ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках "зерновой сделки".

Центр признал, что в рамках сделки 90% кукурузы и 60% пшеницы были отправлены в богатые страны и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего.

По данным ООН, за год страны с низким доходом, к которым отнесены Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.