МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин пообещал ответ России на теракт по Крымскому мосту

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в кратчайшие сроки удалось подготовить мост к запуску. По его словам, проведена предварительная диагностика конструкций пролетных строений, которая "подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение".

"Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали", — добавил Хуснуллин.

Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено, заключил вице-премьер.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.