ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. США и их союзники не смогут получить с Украины те же объемы зерна, которые было возможно вывезти в рамках черноморской зерновой инициативы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Центральной Европе не грозит дефицит зерна, считают в союзе фермеров ФРГ

"Мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы найти пути вывезти зерно. Но не существует возможности, просто математической, что мы получим столько же зерна теперь, сколько могли за счет зерновой сделки, будь он продлена", — сообщил он журналистам.

Представитель Белого дома добавил, что для провоза зерна через Европу необходимо согласие со стороны ЕС.

"Они должны быть с этим согласны. У них есть фермеры и фермы, о которых нужно беспокоиться ради собственных экономик", — подчеркнул Кирби, добавив, что транспортировка зерна европейским маршрутом будет "более обременительной и менее эффективной", чем по Черному морю.

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.