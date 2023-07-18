Reuters: страхование поставок украинского зерна по безопасному маршруту приостановлено
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Программа страхования судов с украинским зерном, обеспечивающая следование по безопасному морскому коридору, приостановлена, сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на страхового брокера Marsh.
"В настоящее время она (программа страхования — прим. ред.) приостановлена в связи с тем, что (зерновая — ред.) сделка не была продлена", — приводит агентство слова представителя компании Дэвида Роу.
По сообщениям СМИ, программа страхования предусматривала покрытие до 50 миллионов долларов на каждый груз и осуществлялась страховщиком Ascot, входящим в ассоциацию Lloyd's of London.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.
Страховая и брокерская компании Ascot и Marsh Лондонского страхового рынка Lloyd's of London заявили летом 2022 года о своем участии в страховании кораблей с украинским зерном.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Путин при этом указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://1prime.ru/transport/20230718/841118481.html