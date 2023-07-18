СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа приостановила работу до 5.00 среды, сообщила пресс-служба ГУМЧС по республике Крым. Очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи нет

"По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21.00 до 5.00", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Паромная переправа в Керчи используется для перевозки грузовиков и автобусов. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, на переправе задействовано семь паромов, в том числе два железнодорожных и два БДК Минобороны РФ.

По данным Минтранса РФ, через Керченскую переправу после возобновления судоходства 17 июля паромами перевезено 1956 человек, 705 автомобилей и 44 автобуса. За сутки было выполнено 16 рейсов. Минтранс РФ напомнил, что в настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.