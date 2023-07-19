МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Международный логистический оператор СДЭК рассматривает возможность покупки самолета в лизинг, при этом на данный момент компания сотрудничает с грузовым авиаперевозчиком "Авиастар-ТУ", рассказала РИА Новости руководитель отдела магистральных авиаперевозок оператора Ульяна Бурова. СДЭК запустит сервис супер срочных доставок по России

"Мы сейчас снова рассматриваем возможность покупки самолета в лизинг. Пока сроки по этому проекту не определены. Все зависит от перспектив улучшения геополитической ситуации в стране и наличия понятной схемы покупки воздушного судна", — заявила Бурова. По ее словам, компания "стояла на пороге" покупки собственного самолета в лизинг в прошлом году, сделка должна была состояться в начале марта, но в феврале планы были скорректированы.

В настоящее время СДЭК выполняет совместные полеты с "Авиастар-ТУ", при этом в компании уверены, что сегодня создавать свои авиапарки выгодно лишь организациям, специализирующимся на авиадоставке. "Собственный авиапарк необходим компаниям, которые специализируются только на авиаперевозках. Мы же осуществляем и наземную доставку. Недавно мы пришли к лизингу автомобилей. Через них проходит иной оборот, нежели при авиадоставке. И этот проект стал для нас рентабельным", — пояснила руководитель отдела магистральных авиаперевозок.

Кроме того, в компании отметили, что не зафиксировали проблем с перевозками по небу после ухода ряда зарубежных авиакомпаний с отечественного рынка. Напротив, сокращение рейсов в другие страны освободило самолеты для внутренних перевозок.

"Появилось больше рейсов, больше возможностей для перевозки грузов. Начиная с февраля и заканчивая ноябрем мы, как внутрироссийские перевозчики, не испытывали сложности, а, наоборот, отметили ряд преимуществ. Так, для нас теперь доступно больше места в грузовых отсеках самолетов", — резюмировала Бурова.

Она добавила, что в ноябре у всех авиакомпаний происходит переход на зимнюю навигацию (зимнее расписание). В связи с этим сокращается количество рейсов, так как пассажиропоток падает, грузопоток растет. В итоге получается дефицит грузовых емкостей, уточнила Бурова.