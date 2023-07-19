МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Уход на плановый ремонт парома "Сахалин-8" вызовет сокращение объема перевозок на морской переправе Ванино (Хабаровский край) – Холмск (Сахалинская область) в августе-сентябре, сообщила транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". Добычу на проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" полностью восстановили

"На период отсутствия дизель-электрохода "Сахалин–8" морской перевозчик ПАО "Сахалинское морское пароходство" вынужден сократить объем перевозок железнодорожных вагонов, автотранспортных средств и иных палубных грузов", — говорится в сообщении.

По информации АО "Дальтранссервис", "Сахалин-8" снимается с линии во второй декаде августа и уходит на плановый ремонт ориентировочно до первой декады октября 2023 года. На морском сообщении острова с материком останутся "Сахалин–9" (специализирующийся на перевозке опасных грузов) и грузопассажирский "Сахалин-10", которые уже прошли ежегодный ремонт, как того требует Морской регистр судоходства РФ для подтверждения класса судна. "Сахалин-8" должен был пройти ремонт с 23 мая по 8 июля, но его пришлось перенести в связи с большим объемом работы на паромной переправе.

Власти Сахалина еще в феврале этого года рекомендовали грузоотправителям в связи с плановым ремонтом всех трех дизель-электроходов заблаговременно планировать логистику, в том числе использовать для доставки грузов на остров порты Приморского края.

Средний возраст обслуживающих в настоящее время линию Ванино-Холмск трех паромов серии "Сахалин" превышает 30 лет. В течение 2023-2024 годов им на помощь должны выйти новые суда "Василий Ощепков" и "Александр Деев".