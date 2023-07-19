МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Руководство Дагестана планирует рассмотреть вместе с РЖД вопрос запуска электропоездов (аэроэкспрессов), которые обеспечат сообщение между единственным в регионе аэропортом и двумя городами – Махачкалой и Дербентом, рассказал глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости. Сеть отелей Rixos хочет зайти на рынок Дагестана

"Параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы мы будем реализовывать наши планы по реконструкции самого аэропорта с созданием современной гостиницы на уровне 3-4 звезд, торгового центра, хороших стояночных площадок, с организацией транспортных перевозок. В планах даже есть рассмотрение вопроса вместе с РЖД по запуску аэроэкспрессов до Дербента и до Махачкалы", – сказал Меликов.

В 2022 году было подписано распоряжение правительства России о выделении из федерального бюджета 23 миллиардов рублей на реконструкцию аэропорта Махачкалы, средства поступят в 2023-2025 годах. На территории аэропорта будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,2 тысячи метров и шириной 45 метров.

"Такой тип полосы дает возможность принимать любые типы самолетов. Мы строим новую полосу без снижения нагрузки на старую, она будет эксплуатироваться. То есть аэропорт не будет закрываться, никаких трудностей ни для авиаперевозчиков, ни для пассажиров мы не создаем", — отметил руководитель республики.