Глава Крыма Аксенов: трассу "Таврида" перекрыли из-за пожара на военном полигоне
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", — сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.
Транспорт направляется в объезд перекрытого участка трассы "Таврида", объезд идет через Старый Крым и Первомайское по старой керченской дороге, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Часть автодороги "Таврида" с 118 км по 130 км перекрыта. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.
"Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия", — сообщил министр.
Вместе с тем он отметил, что железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает в штатном режиме, поезда прибывают по расписанию.
"Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме", — сообщил Лукашенко в телеграмм-канале.
Поезда прибывают по расписанию, уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.
https://1prime.ru/transport/20230719/841121529.html