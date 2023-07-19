МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на полигоне в Кировском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. ГУМЧС Крыма сообщило о возобновлении работы Керченской паромной переправы

"В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса "Таврида". Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время", — сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

Транспорт направляется в объезд перекрытого участка трассы "Таврида", объезд идет через Старый Крым и Первомайское по старой керченской дороге, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Часть автодороги "Таврида" с 118 км по 130 км перекрыта. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

"Движение автобусов по межрегиональным маршрутам временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск-Феодосия", — сообщил министр.

Вместе с тем он отметил, что железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает в штатном режиме, поезда прибывают по расписанию.

"Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме", — сообщил Лукашенко в телеграмм-канале.

Поезда прибывают по расписанию, уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.