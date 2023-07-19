СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21.00 до 5.00 ежедневно до особого распоряжения, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Крымские власти обозначили маршруты экскурсионных автобусов

Лукашенко рассказал, что провел совещание с профильными ведомствами по вопросам организации логистических и транспортных потоков в Крыму.

"Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, т.к. с 21.00 до 05.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения", — сообщил Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь либо самостоятельно организуют транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус". Он отметил, что по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по альтернативному сухопутному пути. Движение можно осуществлять круглосуточно.

Лукашенко напомнил, что в приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу переправляются дети, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости.