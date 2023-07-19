СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Сухопутный коридор в Крым активно используется для движения транспорта в качестве альтернативного маршрута, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. Мишустин призвал восстановить Крымский мост максимально быстро

"Отмечаем, что жители и гости Крымского полуострова в настоящее время активно используют так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута. Пиковые нагрузки в пункте пропуска "Джанкой" фиксируются в светлое время суток", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Приняты меры для оперативного пропуска граждан. Введен временный упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд из Крыма.

"Время прохождения контроля не превышает 10 минут на транспортное средство. Только за прошедшие сутки через пункт пропуска "Джанкой" пропущено в 2,5 раза больше транспортных средств по сравнению с аналогичным прошлым периодом", — подчеркнули в ведомстве.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

Ликвидацией последствий ЧП занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. При этом также рекомендовано пользоваться для поездок альтернативным сухопутным коридором, который проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.