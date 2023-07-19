2023-07-19T18:01:20+03:00
2023-07-19T18:01:20+03:00
2023-07-19T18:01:20+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230719/841129095.html
Росавиация назвала число перерегистрированных иностранных самолетов
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РОСАВИАЦИЯ ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛА В РФ 658 ИНОСТРАННЫХ САМОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ — ВЕДОМСТВО БОЛЕЕ 10 ТЫС ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ЧИСЛЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ РФ... ПРАЙМ, 19.07.2023
транспорт, бизнес, новости, росавиация, самолет, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РОСАВИАЦИЯ ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛА В РФ 658 ИНОСТРАННЫХ САМОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ — ВЕДОМСТВО
БОЛЕЕ 10 ТЫС ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ЧИСЛЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ РФ — РОСАВИАЦИЯ
Новость дополняется