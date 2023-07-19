РОСАВИАЦИЯ ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАЛА В РФ 658 ИНОСТРАННЫХ САМОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ — ВЕДОМСТВО

БОЛЕЕ 10 ТЫС ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ЧИСЛЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ РФ — РОСАВИАЦИЯ

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