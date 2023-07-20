МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Сэкономить деньги при покупке авиабилетов можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.

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"Пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если рубль падает — во вторник", — сказал Абрамзон.

По его мнению, еще один способ сэкономить на билетах — следить за распродажами и акциями авиакомпаний. Также можно оформить подписку в агрегаторе авиабилетов, чтобы не пропустить снижение цен, или подписаться на новости авиакомпаний и сервисов по планированию путешествий. "Чаще всего распродажи проходят в период с конца февраля до середины апреля. Конечно, бывают ограничения на направления и сроки поездки, но часто это компенсируется очень низкими ценами на авиабилеты", — отметил Абрамзон.

Эксперт рассказал и о других способах, которые помогут сэкономить деньги при покупке билетов. Он указал, что стоит обратить внимание на календарь цен. "Если вы не привязаны к датам, можно подстроить поездку под выгодные билеты", — пояснил он. Также Абрамзон рассказал, что можно брать билеты в соседние города для прилета и вылета. Путешествуя компанией, лучше купить билеты без багажа и при необходимости доплатить за него перед отъездом.

Директор по продукту "Яндекс Путешествий" отметил бонусы ночных рейсов и перелетов в будние дни. "Обычно выгодные билеты с вылетом в пятницу вечером или субботу утром и возвращением в воскресенье или понедельник утром разбирают быстрее всего. Если вы можете быть более гибким в планировании, то, скорее всего, сможете хорошо сэкономить", — пояснил он.

Эксперт напомнил о субсидированных билетах на самолеты и поезда в пределах России. Например, есть льготы для жителей Дальнего Востока, людей младше 24 лет, многодетных семей и пенсионеров. "Такие билеты быстро заканчиваются, их лучше покупать за несколько месяцев, но не больше, чем за полгода до поездки", — рассказал Абрамзон.

НА ЖИЛЬЕ ТОЖЕ ЭКОНОМЯТ

Эксперт также рассказал, как сэкономить в поездке на отеле. "Если едете компанией, то можно снять номер на несколько человек — тогда можно разделить расходы на жилье. Так будет точно выгоднее, чем снимать номера на каждого человека. Обычно одноместные номера стоят столько же, как и двухместные, а иногда и дороже. Поэтому, если это приемлемо, можно сэкономить, поселившись всем вместе. Бывают довольно большие отельные номера на 6 или 7 человек, часто с изолированными комнатами — так будет точно выгоднее, чем снимать номера на каждого человека", — отметил он.

По мнению Абрамзона, сэкономить на отеле можно также с помощью акций и распродаж отельеров и сервисов по планированию путешествий. Если планировать отдых от двух недель и больше, бронировать билеты и отель заранее, тоже получится сэкономить. "Например, и в России, и в Турции при раннем бронировании гостиницы обычно выставляют довольно привлекательные цены, которые значительно ниже тех, которые будут в сезон", — отметил он.

Абрамзон поделился советом, как отдыхающему пользоваться инфраструктурой более дорогого отеля, не потратив при этом много денег. "Если какой-то отель вам нравится, но он не укладывается в ваш бюджет, то можно с помощью отзывов и оценок других пользователей подобрать хороший отель поблизости. Тогда вы сможете легко пользоваться инфраструктурой более дорогого отеля, когда вам это понадобится — например, сходить на обед в ресторан или зайти в СПА. Конечно, это будет не бесплатно, но, скорее всего, выгоднее, чем платить за полноценное проживание в довольно дорогом отеле", — указал эксперт.