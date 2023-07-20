МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Представители правительства Еврейской автономной области и китайской корпорации "Сюань Юань" подписали соглашения о намерениях строительства конвейерной системы через реку Амур для перевалки сыпучих грузов и трансграничного перевалочного комплекса для продуктов нефтехимии, сообщили в правительстве ЕАО. СМИ узнало, какие инвестиции в Китай хотят ограничить США

"Документы, определяющие сотрудничество региона и самой крупной частной китайской корпорации в провинции Хэйлунцзян, подписали заместитель председателя правительства ЕАО Джулустан Борисов и президент корпорации "Сюань Юань" Сюе Синфа", — говорится в публикации в телеграм-канале властей области.

Одно из подписанных соглашений касается строительства в ЕАО конвейерной системы через Амур для перевалки железорудного концентрата и других сыпучих грузов объемом около 10 миллионов тонн в год. Другое посвящено совместному строительству в ЕАО железнодорожного трансграничного перевалочного комплекса, заточенного под хранение и транспортировку сжиженного углеводородного газа, нефтепродуктов, сырой нефти и прочих продуктов нефтехимии. В обоих случаях речь идет о соглашениях о намерениях, а не о конкретных планах по строительству, уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства ЕАО.

Еще один подписанный договор "регламентирует сотрудничество в части развития территории курорта "Кульдур", отмечается в сообщении.