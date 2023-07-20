МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость авиадоставки в России в ближайшие пять лет будет расти на 10-20% от года к году, в том числе из-за повышения цен на топливо, заявила РИА Новости руководитель отдела магистральных авиаперевозок международного логистического оператора СДЭК Ульяна Бурова. Логистический оператор СДЭК планирует купить самолет в лизинг

По ее словам, в авиационных перевозках обычно нет тенденции к снижению себестоимости. "Тарифы начинают неизменно расти с ноября, потому что появляется повышенный спрос на перевозки, и, как правило, он редко снижается в летний сезон. Таким образом, мы видим постоянный рост цен", — пояснила она.

"Увеличивается и цена на топливо, а с ней и топливный сбор. И вместе с этим есть много других факторов, повышающих стоимость перевозок. Анализируя этот тренд, можно сказать, что в ближайшие пять лет стоимость авиаперевозок будет расти на 10-20% от года к году", — прогнозирует Бурова.

При этом эксперт полагает, что наиболее высокий спрос на авиадоставку ожидается в направлении Дальнего Востока, а также к удаленным городам.

В среду Бурова рассказала агентству о том, что компания рассматривает возможность покупки самолета в лизинг.

СДЭК — международный оператор экспресс-доставки, насчитывающий более 4 300 пунктов выдачи заказов в 31 стране мира. Из них свыше 3 800 находятся в России. Ежедневно компания доставляет более 400 тысяч посылок, а ее услугами пользуются более 10 миллионов активных клиентов.