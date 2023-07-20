МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с сегодняшнего дня будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Международный валютный фонд назвал последствия прекращения сделки

Как сообщили накануне в Минобороны России, страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Решение принято в связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы " и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

"Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — подчеркнули в ведомстве.

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По мнению эксперта Алексея Безбородова, это приведет к тому, что никто не застрахует иностранные суда для прохода в украинские порты.

"Ни одна страховая компания больше не даст страховых покрытий на эту зону, никаких защит и гарантий возможности проходить туда никакому военному судну, будь то — турецкое, румынское и так далее", — сказал он РИА Новости.

Суда-нарушители будут задержаны береговой охраной, досмотрены и конвоированы в Севастополь.

Данная нота и ранее распространялась на северо-западную акваторию Черного моря – украинские территории и экономическую зону, но действовала с исключением для судов, занятых в исполнении зерновой сделки. Список таких судов подавался украинской стороной в координационный центр в Стамбуле и через Турцию передавался России, пояснил Безбородов.

Более того, считает он, без зерновой сделки может усложниться не только поставка украинского зерна, но и оружия Киеву, причем, в том числе по суше.

"Без зерновой сделки на границе с Европой образовался бы затор из машин и вагонов-зерновозов, что резко усложнило бы завоз на Украину оружия. Теперь же, в случае "путешествия" украинской пшеницы на экспорт наземными видами транспорта, эта возможность еще способна реализоваться", — отметил он.

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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Президент РФ Владимир Путин накануне пояснил, что одно из базовых условий возвращения России к черноморской инициативе — это возврат к ее гуманитарной сути.

Он подчеркнул, что Россия не против самой сделки как таковой, но если будут в полном объёме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в ней.

"Изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение. Запад эту суть полностью выхолостил и извратил. И вместо того, чтобы помогать действительно нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того сделал её инструментом обогащения транснациональных корпораций спекулянтов на глобальном зерновом рынке", — заявил Путин.