КЕМЕРОВО, 20 июл — ПРАЙМ. Угледобывающая компания "Кузбассразрезуголь" начала испытания первого самосвала "Белаз" с российским двигателем, сообщает пресс-служба компании. В Британии начались испытания первых напечатанных ракетных двигателей

"Промышленные испытания новой модели 220-тонного самосвала "Белаз" с дизельным двигателем российского производства начались на Краснобродском разрезе УК "Кузбассразрезуголь". В течение года горняки крупнейшей в РФ компании по открытой угледобыче испытают карьерную технику в разных производственных и климатических условиях", – говорится в сообщении.

В старте производственных испытаний приняла участие делегация ОАО "Белаз" и руководство УК "Кузбассразрезуголь". С технологической смотровой площадки Краснобродского разреза они наблюдали за погрузкой горной массы в карьерный самосвал и его движением по технологическим дорогам предприятия.

Директор по производству УК "Кузбассразрезуголь" Роман Смирнов отметил, что компания ежегодно обновляет парк горнотранспортного оборудования, используя в работе самые современные, надежные и высокопроизводительные машины, и многие годы является полигоном для испытаний новинок карьерной техники "Белаз".

"Такая совместная работа позволяет не просто совершенствовать производственные и эксплуатационные характеристики самосвалов, но и максимально адаптировать их для работы в условиях наших предприятий, в том числе в зимний период при резких перепадах температур. Это гарантирует нам безопасность и эффективность ведения горных работ", – приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что новый самосвал "Белаз-75304" оснащен четырехтактным дизельным двигателем мощностью 2,4 тысячи лошадиных сил, который позволяет самосвалу развивать скорость более 40 километров в час. Коломенская силовая установка снабжена улучшенной системой фильтрации топлива, электронной системой управления. Система охлаждения двигателя с секциями радиаторов увеличенной производительности должна позволить эксплуатировать технику даже в самых экстремальных климатических и горнотехнических условиях. При этом эксплуатационный ресурс российского дизельного двигателя будет больше, чем серийно используемых дизельных двигателей, а прогнозируемые затраты на его техобслуживание — ниже.

Презентация "Белаза-75304" состоялась на полях международной выставки "Уголь России и Майнинг" в июне 2023 года. Там же между машиностроителями и УК "Кузбассразрезуголь" было подписано соглашение о поставке в 2024 году 20 единиц новой техники. Технические особенности нового 220-тонного самосвала должны позволить угольщикам повысить производительность труда и оптимизировать обслуживание карьерной техники.