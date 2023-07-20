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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Абу-Даби с 29 октября
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" с 29 октября... ПРАЙМ, 20.07.2023
транспорт, бизнес, новости, абу-даби, москва, аэрофлот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. Продажа билетов открыта. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям", — говорится в релизе.
Абу-Даби станет вторым пунктом Объединенных Арабских Эмират, в которые регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса из Москвы в Дубай, а в зимнем расписании количество полётов увеличится до трёх раз в день.
"Путешественников привлекает в Абу-Даби обширная туристическая и деловая инфраструктура. В столице ОАЭ можно заняться пляжным отдыхом, шопингом или посетить местные достопримечательности. Осень и зима традиционно считаются самым удачным временем для поездок в ОАЭ. С ноября по март средняя дневная температура воздуха здесь составляет +22-24°С, а температура воды достигает +27°С", — говорится в релизе.