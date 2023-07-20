МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" вводит дополнительный рейс из Москвы в Минеральные Воды

"Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. Продажа билетов открыта. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям", — говорится в релизе.

Абу-Даби станет вторым пунктом Объединенных Арабских Эмират, в которые регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса из Москвы в Дубай, а в зимнем расписании количество полётов увеличится до трёх раз в день.

"Путешественников привлекает в Абу-Даби обширная туристическая и деловая инфраструктура. В столице ОАЭ можно заняться пляжным отдыхом, шопингом или посетить местные достопримечательности. Осень и зима традиционно считаются самым удачным временем для поездок в ОАЭ. С ноября по март средняя дневная температура воздуха здесь составляет +22-24°С, а температура воды достигает +27°С", — говорится в релизе.