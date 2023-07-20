КРАСНОДАР, 20 июл — ПРАЙМ. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту. Владелец Beks Loyal отверг причастность к атаке на Крымский мост

По состоянию на утро четверга заторов автомобилей у Крымского моста не было.

"13.00. В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", — говорится в сообщении.

Сейчас по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил об атаке Крымского моста украинскими беспилотниками в ночь на понедельник, 17 июля. В результате ударов была повреждена автодорога, два человека погибли, пострадал ребенок.