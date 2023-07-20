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2023
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Ожидание очереди на проезд в Крымский мост составляет два часа
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Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации... ПРАЙМ, 20.07.2023
транспорт, бизнес, новости, рф, крымский мост, автомобильная пробка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 20 июл — ПРАЙМ. Количество машин в пробке у Крымского моста со стороны Тамани увеличилось до 180, со стороны Керчи находится 510 автомобилей, сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации на подходах к Крымскому мосту.
По состоянию на утро четверга заторов автомобилей у Крымского моста не было.
"13.00. В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 510 транспортных средств. Ожидание около двух часов", — говорится в сообщении.
Сейчас по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил об атаке Крымского моста украинскими беспилотниками в ночь на понедельник, 17 июля. В результате ударов была повреждена автодорога, два человека погибли, пострадал ребенок.