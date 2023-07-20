МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября запустит новый рейс Волгоград — Дубай, будет летать дважды в неделю, сообщается в релизе компании. "Аэрофлот" возобновит рейсы в Абу-Даби с 29 октября

"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Дубай (ОАЭ) из Волгограда. Полеты по маршруту Волгоград — Дубай начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.

Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково"). В рамках расширения региональной программы полетов за рубеж в октябре "Победа" также начнет летать в Дубай из Махачкалы и в Гюмри (Армения) из Сочи.