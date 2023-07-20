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Лоукостер "Победа" запустит рейсы из Волгограда в Дубай с 31 октября
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября запустит новый рейс Волгоград — Дубай, будет летать дважды в неделю, сообщается в релизе компании. "Лоукостер "Победа"... ПРАЙМ, 20.07.2023
транспорт, бизнес, новости, авиакомпания победа, волгоград, дубай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 31 октября запустит новый рейс Волгоград — Дубай, будет летать дважды в неделю, сообщается в релизе компании.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте открыл продажу билетов на рейсы в Дубай (ОАЭ) из Волгограда. Полеты по маршруту Волгоград — Дубай начнутся 31 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.
Сейчас "Победа" выполняет ежедневные рейсы в Дубай из Москвы ("Внуково"). В рамках расширения региональной программы полетов за рубеж в октябре "Победа" также начнет летать в Дубай из Махачкалы и в Гюмри (Армения) из Сочи.