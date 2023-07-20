СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Движение по участку трассы "Таврида" в Кировском районе Крыма возобновили, заявил глава региона Сергей Аксенов. Ожидание очереди на проезд в Крымский мост составляет два часа

Ранее сообщалось, движение по трассе "Таврида" в кировском районе перекрыли из-за пожара на военном полигоне. На фоне ЧП также эвакуировали свыше двух тысяч жителей расположенных рядом с объектом сел.

"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", — отметил Аксенов в Telegram.