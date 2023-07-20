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В Крыму возобновили движение по участку трассы "Таврида"
Транспорт
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Движение по участку трассы "Таврида" в Кировском районе Крыма возобновили, заявил глава региона Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, движение по трассе "Таврида" в кировском районе... ПРАЙМ, 20.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Движение по участку трассы "Таврида" в Кировском районе Крыма возобновили, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, движение по трассе "Таврида" в кировском районе перекрыли из-за пожара на военном полигоне. На фоне ЧП также эвакуировали свыше двух тысяч жителей расположенных рядом с объектом сел.
"Движение по трассе "Таврида" в Кировском районе возобновлено", — отметил Аксенов в Telegram.