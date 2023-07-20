С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — ПРАЙМ. Первый скоростной пассажирский катамаран "Форт Кроншлот" в четверг вышел на линию между Санкт-Петербургом и туристско-рекреационным кластером "Остров фортов" в Кронштадте, сообщила пресс-служба кластера. Инновационный белорусский электробус начали тестировать в Петербурге

"Двадцатого июля… состоялся торжественный старт навигации первого скоростного пассажирского катамарана проекта 04580 "Котлин" — "Форт Кроншлот". (Это) головное судно серии из шести скоростных пассажирских катамаранов,… построенное для водного маршрута в Кронштадт", — говорится в сообщении.

Как отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, совместно с партнерской судоходной компанией создается современный флот, который выводит поездки из Петербурга в Кронштадт на "качественно новый" уровень комфорта.

"Спрос на поездки в Кронштадт по воде растет кратно от навигации к навигации: 23 тысячи пассажиров мы перевезли в 2021 году, 56 тысяч — в 2022-м. В этом году прогнозируем цифру не менее 80 тысяч. Новые катамараны будут способствовать дальнейшему росту привлекательности водного пути в Кронштадт в качестве оптимального для туристов и экскурсантов", — сказала Шойгу, слова которой приводятся в сообщении.

Проект пассажирского катамарана 04580 "Котлин" разработан петербургским проектно-конструкторским бюро "Форсс Технологии" по заказу и при участии ООО "Нева Тревел". Катамараны, построенные на Средне-Невском судостроительном заводе, смогут проходить под сводами петербургских мостов, обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Пассажиры в количестве до 152 человек будут размещаться в салоне и на открытой части верхней палубы. Максимальная скорость судна составляет 31 узел.

В июне на Средне-Невском судостроительном заводе прошла церемония закладки второй пары пассажирских катамаранов проекта 04580 "Котлин", а также первой пары экскурсионно-прогулочных катамаранов проекта 04710 "Соммерс". Если "Котлины" строятся для обслуживания регулярной пассажирской линии между центром Петербурга и "Островом фортов" в Кронштадте, то "Соммерсы" будут использоваться для сообщения с фортами "Кроншлот" и "Император Александр Первый", а также для работы на экскурсионных маршрутах в прилегающей акватории Финского залива.