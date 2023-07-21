МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье". Аксенов опубликовал обновленную схему проезда по трассе "Таврида"

В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировало о пожаре в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149, там загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 12.40 огонь на площади 90 квадратных метров локализовали, в 14.10 пожар был потушен. Однако движение на участке, где произошло ЧП, было приостановлено, водителей перенаправляли на трассу нескоростного направления.

"Перекрытие на ФАД А-149 Адлер — Красная Поляна, скоростное направление, км 5+800 по км 14+400 завершено в 22.57 20 июля. Движение восстановлено в тестовом режиме", — сказано в сообщении.

Пострадавших при пожаре не было, говорили в краевом ГУМЧС.