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Движение на участке трассы Адлер-Красная Поляна запустили в тестовом режиме
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Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом режиме, сообщили в... ПРАЙМ, 21.07.2023
новости, транспорт, бизнес, россия, трасса, адлер, красная поляна, движение
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Движение транспорта на участке трассы скоростного направления А-149, который перекрывали из-за пожара на подстанции в Сочи в четверг, восстановлено в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".
В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю информировало о пожаре в Адлерском районе Сочи на 11-м километре автодороги А-149, там загорелась трансформаторная подстанция, огонь охватил 80 квадратных метров. В 12.40 огонь на площади 90 квадратных метров локализовали, в 14.10 пожар был потушен. Однако движение на участке, где произошло ЧП, было приостановлено, водителей перенаправляли на трассу нескоростного направления.
"Перекрытие на ФАД А-149 Адлер — Красная Поляна, скоростное направление, км 5+800 по км 14+400 завершено в 22.57 20 июля. Движение восстановлено в тестовом режиме", — сказано в сообщении.
Пострадавших при пожаре не было, говорили в краевом ГУМЧС.