МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Китайские автомобили на российском рынке захватили лидирующие позиции по выдаче новых авто в лизинг, уступив первенство лишь в сегменте легковых автомобилей отечественной Lada, свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости лизинговых компаний. "АвтоВАЗ" проводит тайные проверки дилеров на предмет завышения цен

"На первом месте среди всех выданных в лизинг компанией "Европлан" автомобилей находится марка Lada и самая доступная ее модель – Granta. Это также говорит и о том, что основным критерием выбора для российских покупателей остается цена автомобиля", — сообщил представитель лизинговой компании "Европлан".

В "Газпромбанк Автолизинг" добавляют, что состав пятерки лидеров по количеству выданных транспортных средств в легковом сегменте остается неизменным со второго полугодия прошлого года. "В Топ-5 входят Lada, Chery, Geely, Haval и Exeed. Отечественная Lada традиционно лидирует с существенным отрывом от конкурентов. Ее доля по итогам первого полугодия 2023 года составила 20,64%", — говорит лизингодатель.

Кроме того, в "Газпромбанк Автолизинг" отметили снижение темпов роста объемов выдачи марки Haval, объяснив это тем, что бренд в первом полугодии не предлагал скидок на свою продукцию.

Первенство Lada подтверждают также "Интерлизинг" и "Сбербанк Лизинг". "В легковом сегменте продолжается замещение ушедших брендов китайскими производителями, доля которых растет и достигает практически половины рынка. В топ-5 представлены 4 производителя из КНР. При этом бесспорным лидером остаётся Lada с долей 52%", — говорит гендиректор "Сбербанк Лизинг" Вячеслав Спиров.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ГРУЗОВИКИ

Лизингодатели продолжают отмечать рост популярности электромобилей. За половину этого года было выдано в лизинг больше, чем за весь 2022 год, и тенденция должна сохраниться, указывает Спиров, говоря о динамике по компании.

"Существуют проблемы с зарядной инфраструктурой, но и они постепенно решаются. Cубсидия Минпромторга на приобретение колесной техники является хорошим драйвером, и, как следствие, отечественный Evolute прочно занимает первое место в портфеле "СберЛизинга" в этом году с долей 78%. Электро "Москвич" пока только набирает обороты", — резюмирует глава компании.

Что касается грузового транспорта, в портфеле "Европлана" тут лидирует Sitrak, следом идут Shacman, "Камаз", FAW и Howo. "При этом на рынке грузовиков с пробегом лидирует "Камаз", за ним мы видим марки MAN, Volvo, Mercedes-Benz, Scania – у которых было примерно одинаковое число выдач. "Европейцы" все еще востребованы на нашем рынке", — говорят в "Европлане".

Аналогично китайские марки занимают первые две строчки рейтинга и у "СберЛизинга". "В сегменте лизинга грузовиков китайские бренды лидируют, занимая первые две строки (FAW – 23%, Shacman – 23%), отечественный ГАЗ на третьей строке с долей 19%", — приводит данные Спиров.

У "Интерлизинга" отечественные грузовики не попали в тройку лидеров. "Топ-3 марок грузовых автомобилей выглядит следующим образом: 1 место – FAW, 2 место – Sitrak, 3 место – Shacman", — сообщила компания.