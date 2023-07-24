СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Очереди машин на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут 165 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили

"06.00. В очереди со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", — говорится в сообщении.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.