2023-07-24T06:42:26+03:00
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2023-07-24T06:42:26+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230724/841165748.html
Очереди на мост со стороны Крыма нет, со стороны Тамани ожидают 165 машин
Транспорт
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Очереди машин на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут 165 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. "06.00... ПРАЙМ, 24.07.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, крымский мост, краснодарский край, крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Очереди машин на Крымский мост со стороны Керчи нет, со стороны Кубани въезда ждут 165 автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
"06.00. В очереди со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", — говорится в сообщении.
В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.