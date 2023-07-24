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2023
https://1prime.ru/transport/20230724/841166314.html
В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят примерно 650 автомобилей
Транспорт
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. Очередь на проезд по Крымскому мосту с двух сторон составляет около 650 машин, время ожидания со стороны Тамани — примерно два часа, сообщили в оперативном телеграм-канале о... ПРАЙМ, 24.07.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Очередь на проезд по Крымскому мосту с двух сторон составляет около 650 машин, время ожидания со стороны Тамани — примерно два часа, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание около двух часов", — сказано в сообщении.
В очереди со стороны Керчи находится 165 автомобилей. Данные опубликованы по состоянию на 8.00 по мск.
Утром в понедельник движение по мосту дважды временно приостанавливали.