СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Очередь на проезд по Крымскому мосту с двух сторон составляет около 650 машин, время ожидания со стороны Тамани — примерно два часа, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. "Ему ответят". Немцы шокированы словами Зеленского о Крымском мосте

"В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Ожидание около двух часов", — сказано в сообщении.

В очереди со стороны Керчи находится 165 автомобилей. Данные опубликованы по состоянию на 8.00 по мск.

Утром в понедельник движение по мосту дважды временно приостанавливали.