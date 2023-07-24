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Мишустин оценил разработку "умных остановок" общественного транспорта
Транспорт
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. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" положительно оценил разработку "умных остановок" общественного... ПРАЙМ, 24.07.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, умные остановки, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" положительно оценил разработку "умных остановок" общественного транспорта, которые начинают устанавливать в российских городах.
Остановочный павильон имеет камеры наблюдения, интерактивное табло с расписанием автобусов и другие "умные" устройства. Такие остановки уже начинают использовать не только в ростовских городах, но также в городах новых регионов страны — в частности, в Мариуполе. "В Мариуполе тоже? Молодцы", — заявил Мишустин.
Производителем "умных остановок" является компания Norgroup (Ростовская область). Она выпускает радиоэлектронику, программное обеспечение, объекты инфраструктуры "умных городов". Вся продукция разрабатывается в собственном конструкторском бюро и производится на территории России, состоит из отечественных компонентов.