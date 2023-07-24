СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. В Джанкойском районе Крыма организована перевозка пассажиров поездов по схеме поезд-автобус-поезд, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. В очереди на проезд по Крымскому мосту стоят примерно 650 автомобилей

"В целях обеспечения безопасности, перевозка пассажиров будет организована по схеме поезд-автобус-поезд", — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что временно ограничено движение поездов на участке железной дороги между станциями Урожайная и Джанкой.

Он также добавил, что объезд закрытого из-за ЧП участка автомобильной дороги Симферополь — Джанкой будет происходить через поселок Нижнегорский на северо-востоке Крыма.

"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения предварительная временная схема объезда участка автомобильной дороги от пгт Красногвардейское до города Джанкоя по следующей схеме: Красногвардейское — Мускатное — Нижнегорский — Джанкой в прямом и обратном направлениях", — сообщил Лукашенко.

Кроме того, он принес извинения за возможные неудобства.

Компания-перевозчик ГСЭ сообщила, что из-за ЧП некоторые поезда задерживаются и остановлены в Джанкое.

"Движение поездов "Таврия" 3 информация на 9.00. Следует с опозданием поезд №92 Москва — Севастополь и поезд №316 Адлер — Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой — Урожайная", — сказано в сообщении.

В компании отметили, что другие поезда в Крым на данный момент курсируют по расписанию. Обо всех изменениях компания будет оперативно сообщать в течение дня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь приостановлено в целях безопасности.