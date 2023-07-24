МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. С целью предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности проходят проверки следующих через Керченский пролив судов, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, который шел из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были найдены следы взрывчатых веществ, сообщил ЦОС ФСБ. В США назвали российское вооружение, против которого Украина бессильна

"В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов", — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, 22 июля в трюме сухогруза были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также выявлены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Также было установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. При этом в июле в турецком порту Тузла была полностью сменена судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, а также изменено название сухогруза.

В ФСБ отметили, что данные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.

"Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ", — заключили в ЦОС ФСБ.