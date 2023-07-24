СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Очередь на проезд по Крымскому мосту с двух сторон увеличилась до 870 автомобилей, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. В Крыму изменили схему перевозки пассажиров по железной дороге

Утром в понедельник движение по мосту дважды временно приостанавливали. Это не первый подобный случай после 17 июля, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение перекрывают в целях безопасности.

"В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", — говорится в сообщении.

При этом в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств, ожидание около часа. Данные опубликованы по состоянию на 9.00 по мск. По состоянию на 8.00 утра в очереди находилось около 650 автомобилей.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.