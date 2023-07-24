СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Автомобильное движение на Крымском мосту временно перекрыли в четвертый раз за сутки, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. "Ему ответят". Немцы шокированы словами Зеленского о Крымском мосте

До этого движение дважды перекрывалось в понедельник утром и один раз днем. Первый раз — на четыре минуты, второй раз — на 44 минуты, третий перерыв составил 18 минут.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.